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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 08:18

'den İstanbul ve o illere son dakika sis ve pus uyarısı!

hava durumu raporunu son dakika olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, sabah ilk saatlerde İstanbul başta olmak üzere Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklendiği duyuruldu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte raporu...

Meteoroloji'den İstanbul'a sis uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, sabah ilk saatlerde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklendiği bildirildi. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Kasım hava durumu raporu...

YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Salı günü ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini duyuran Meteoroloji, yurt genelinde yağış beklenmediğini bildirdi.

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