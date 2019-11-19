Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, sabah ilk saatlerde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklendiği bildirildi. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Kasım hava durumu raporu...

YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Salı günü ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini duyuran Meteoroloji, yurt genelinde yağış beklenmediğini bildirdi.