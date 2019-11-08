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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 18:49

düşmanı ’cü ’den alçak çağrı

'cü , 'ye yönelik kara propagandalarına devam ediyor. Firari FETÖ’cü terörist Enes Kanter, 'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Türkiye düşmanı FETÖ’cü Kanter’den alçak çağrı

Firari 'cü terörist , 'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Teröristbaşı için 'babam' diyen firari FETÖ'cü terörist Enes Kanter, İtalyan gazetesine konuştu.

"Türkiye'de oyun oynanmaz" diyen Kanter, "Futbolculardan ve UEFA'dan İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalini boykot etmelerini istiyorum" dedi.

Sadece UEFA'dan değil tüm Avrupa'dan boykot istediğini söyleyen düşmanı Kanter, "Evet boykotu, tüm Avrupa'dan istiyorum. Sesimizi yükseltmemiz, sesimizi duyurmamız ve teslim olmamamız gerekir. Her şeyi normal ve kaçınılmaz kabul etmemeliyiz. İtalyan hükümeti ve kamuoyunun Türkiye'ye daha fazla baskı yapmasını isterim" diye konuştu.

HALK DÜŞMANI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
Teröristbaşı Gülen'e olan yakınlığından dolayı ailesinin ve arkadaşlarının kendisini terk ettiğini açıklayan Kanter, "Bir halk düşmanıyım. Bu yüzde 2021'de Amerikan vatandaşı olacağım" dedi.

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