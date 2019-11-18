Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma-yazma seferberliği amacına ulaştı Emine Erdoğan’ın ‘Bu benim hayalimdi’ sözleriyle yakından takip ettiği kızların okuma-yazma seferberliği amacına ulaştı. Kız çocuklarının yüzde 99’u okullu...

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen 'Haydi kızlar okula, ana-kız okuldayız' projeleriyle birlikte, geçen yıl başlatılan okuma-yazma seferberliği amacına ulaştı. 2002'de yüzde 67 olan kızların okullaşma oranı, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında yüzde 105'e ulaştı. 20 yıldır okullaşma ve okuma-yazmada ilk sırada yer alan erkekler, yerini kız öğrencilere bıraktı. Devletin zirvesinin başlattığı seferberlik ile artık kızlar daha fazla okullu ve yükseköğretim mezunu. 2002'de kızların ilkokul okullaşma oranı yüzde 91, erkeklerin ise yüzde 100 iken, bu rakam 2018'de kızlarda yüzde 99.80, erkekler de ise yüzde 99 olarak değişti. Yükseköğretimde kızların okullaşma oranı yüzde 96'ya yükselirken, erkek öğrencilerle aradaki fark yüzde 0,78'e düşerek, kapandı.





TÜLAY CANBOLAT