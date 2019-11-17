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Altı kalleş imha edildi

'ın kuzeyindeki Gara bölgesine dün hava operasyonu düzenlendi. Eylem hazırlığında olduğu belirlenen kalleşler imha edildi. 'ndan yapılan açıklamada, "6 'lı terörist, başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine dün hava operasyonu düzenlendi. Eylem hazırlığında olduğu belirlenen kalleşler imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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