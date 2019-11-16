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  • Son Güncelleme: 16.11.2019 14:43

Son dakika: Kuzey 'a hava harekatı! 'ya ağır darbe: 6 terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 ’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

6 terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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