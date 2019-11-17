Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.11.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 10:35

'dan 'a !

Hain terör örgütü ’nın yuvası haline gelen , örgütün siyasi kolu olan ’nin eski Eş Genel Başkanı ’a ‘2019 Özel Siyasi ’ verdi. Ödülün ’li Sezgin Tanrıkulu tarafından duyurulması dikkat çekti.

O ülkeden Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!

merkezli uluslararası İlerici İttifak (), "2019 Özel Siyasi "nü terör örgütü 'nın siyasi kolu 'nin eski Eş Genel Başkanı 'a verdi.

"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş'a verilen ödülü eşi Başak Demirtaş aldı.

CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU DUYURDU!
Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı paylaşımda, "Stockholm'de hoş bir tesadüf oldu bu akşam. Progressive Alliance Awards (Cesaret Ödülü) 2019'un bu yılki ödülü demokrasi, insan hakları ve barış için çabalarından dolayı arkadaşım aynı zamanda meslektaşım #SelahattinDemirtaş'a verildi" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAlmanya'dan Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri