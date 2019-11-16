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Terörist sorguda

kalan 'lı teröristin 'dan uçakla 'ye gönderildiğini açıkladı. Soylu, "Avrupa'da da 'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor. 'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi. Bugün toplam 3 yabancı terörist ülkelerine gönderildi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kalan 'lı teröristin 'dan uçakla 'ye gönderildiğini açıkladı. Soylu, "Avrupa'da da 'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor. 'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi. Bugün toplam 3 yabancı terörist ülkelerine gönderildi" dedi.

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