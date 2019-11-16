Terörist sorguda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristin İstanbul'dan uçakla ABD'ye gönderildiğini açıkladı. Soylu, "Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor. Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi. Bugün toplam 3 yabancı terörist ülkelerine gönderildi" dedi.
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