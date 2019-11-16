Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.14'te Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 53.54 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.11.16 21:14:10 36.7737 30.0007 69.5 -.- 4.4 -.- BOZHUYUK-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2019.11.16 17:04:49 37.6923 26.7182 9.5 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.16 15:33:44 40.6972 27.2135 5.0 -.- 1.0 -.- YAYAKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2019.11.16 15:10:24 40.6347 32.8973 9.7 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2019.11.16 14:14:58 39.3917 25.9642 5.4 -.- 2.6 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.16 13:56:30 38.2543 38.4173 23.4 -.- 2.3 -.- UZUMLU-(MALATYA) İlksel
2019.11.16 13:38:14 37.8708 27.2798 4.8 -.- 2.7 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2019.11.16 13:03:16 38.6942 26.6733 10.4 -.- 2.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.16 12:49:39 40.1955 30.7192 9.2 -.- 1.3 -.- YUKARIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
2019.11.16 12:07:20 40.6025 28.9452 7.9 -.- 2.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.16 11:56:43 37.1362 28.2050 0.0 -.- 1.4 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2019.11.16 11:55:42 37.1063 34.7002 3.8 -.- 1.7 -.- SARIKAVAK-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2019.11.16 10:58:34 38.2373 27.1032 5.4 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.11.16 09:39:38 38.7553 41.6562 7.0 -.- 1.8 -.- CUKURBAG-(MUS) İlksel
2019.11.16 06:18:25 37.8833 29.5953 5.6 -.- 1.9 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.16 05:30:11 35.4903 27.2558 6.7 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel
2019.11.16 05:24:14 36.1998 28.3345 4.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
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