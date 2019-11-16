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  • 16.11.2019 14:07
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 14:07

Son dakika: ’de slogan atan gençlere küfür eden iş insanı gözaltına alındı

Son dakika haberine göre 'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Başkan 'ın ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüntülerin da tepki çekmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.A, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine getirildi.

Başikele ilçesinde yaşayan iş adamı M.A, Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

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