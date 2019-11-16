Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.11.2019 14:14
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 14:47

'da şok baskın! Böyle yakalandılar

'da çalıp parçaladıkları otomobilleri yedek parça olarak sattıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte yedek parçalar ele geçirilirken, depoya yapılan operasyon polis kameralarına yansıdı.

sayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından çalıp parçaladıkları otomobilleri yedek parça olarak sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİstanbul'da şok baskın! Böyle yakalandılar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri