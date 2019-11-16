sayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından çalıp parçaladıkları otomobilleri yedek parça olarak sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
sayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından çalıp parçaladıkları otomobilleri yedek parça olarak sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.