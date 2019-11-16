Bir siyanür dehşeti daha! Bakırköy'de 1’i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Tüm Türkiye'nin konuştuğu siyanür intiharları devam ediyor. Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle başlayan vaka gündeme bomba gibi düştü. 2'ncisi Antalya'da olan siyanürle intihar son olarak İstanbul Bakırköy'de yaşandı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan bina sakinleri, 8 numaralı dairenin açık kapısı önünde yerde yatan Zübeyde Delen'i (35) gördü. Polis ekipleri, evin salonunda yerde yatan baba Bahattin Delen (38) ve çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali'nin cansız bedenine rastladı. İlk tespitlerde babanın siyanür içtikten sonra öldüğü, anne ile minik yavrusunun da siyanür kokusundan zehirlendiği saptandı. Kadının can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yere yığılarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Aile yakınları gözyaşı döktü. Baba Bahattin Delen'in, Kuyumcukent'te imalathanesi ve Kapalıçarşı'da da dükkanı olduğu belirtildi.



KAYIT DIŞI AŞIRI BORÇLANMA!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Başsavcılık, yapılan soruşturma kapsamında, ilk aşamada elde edilen tespitlere göre, Bahattin Delen'in Kuyumcukent'teki işyerinde altın ticaretiyle uğraştığı ve internet siteleri üzerinden kayıt dışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı aktarıldı. Açıklamaya göre, Bahattin Delen'in girdiği bunalımın etkisi ile önce eşini ve çocuğunu zehirlediği, sonra da intihar ettiği üzerinde duruluyor.







BÖLGE KARANTİNAYA ALINDI

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu "Bölge karantinaya alındı. Siyanür içeni değil, aynı ortamda bulunanların solunum sistemiyle de zehirlenmeye etki eden bir zehirli madde" dedi.







Acı haberi alan ailenin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

GOOGLE'DAKİ ARAMALAR DİKKAT ÇEKTİ!

Türkiye'de siyanür ölümleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Google'daki 'siyanür' aramaları dehşete düşürdü.



İki haftada 11 kişinin canına kıyması büyük ses getirdi. Ankara alarma geçti. Zehir satan siteler mercek altında.



FATİH'TE BAŞLADI!

Türkiye'yi siyanür dehşeti ile tanıştıran ilk olay 5 Kasım'da Fatih'te meydana geldi. Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin'in (56) cesetleri bulundu. Oya Yetişkin'in kardeşlerini siyanürle zehirledikten sonra intihar ettiği anlaşıldı.



ARDINDAN ANTALYA!

Fatih'teki vakanın şokunu yaşanırken, acı haber bu kez 8 Kasım'da Antalya'dan geldi. Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cesetleri bulundu. Baba Şimşek'in, ailesini siyanürle öldürüp sonra intihar ettiği belirlendi.



BARIŞ SÖZAL - FATİH ULAŞ

