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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 12:15

Fuat Oktay: Fatih sondaj gemisi yeni faaliyetlerine başladı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri bahanesi ile AB'nin yaptırım taslağına tepki göstererek, "Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün Karpaz Burnu’nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı. Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok." ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisi yeni faaliyetlerine başladı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri bahanesi ile AB'nin yaptırım taslağına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"YAPTIRIM TASLAĞININ HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR"
"Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün Karpaz Burnu'nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı. Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok."

Oktay, "Kıbrıs Türkü'nün eşit hak ve özgürlük yolundaki kararlı duruşu neticesinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kalkınarak güçlenmekte, milli davada ana vatan ile omuz omuza ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

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