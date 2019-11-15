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  • 15.11.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 12:14

Gri kategorideki etkisiz hale getirildi!

'da 'da jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, gri kategoride aranan olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu teröristin; 31 Temmuz 2015 tarihinde teröristlerin yol kesme eylemi yaptığı Iğdır-Kağızman-Erzurum karayolunun 30'uncu km'sine gelen olay yeri inceleme ekibinden bir personelin şehit olduğu, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı, Doğubayazıt-Iğdır karayolunda yol kesme ve tır yakma eylemi, Doğubayazıt-Gürbulak karayolunda yol kesme tır yakma eylemlerine katıldığı tespit edilmiştir"ifadelerine yer verildi.

Gri kategorideydi! Etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; kırsalında, 07-09 Kasım 2019 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 15 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Ağrı Dağı Güneyi Sorumlusu Delil Serhat kod adlı , olduğu belirlenmiştir.

Söz konusu teröristin; 31 Temmuz 2015 tarihinde teröristlerin yol kesme eylemi yaptığı Iğdır-Kağızman-Erzurum karayolunun 30'uncu km'sine gelen olay yeri inceleme ekibinden bir personelin şehit olduğu, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı, Doğubayazıt-Iğdır karayolunda yol kesme ve tır yakma eylemi, Doğubayazıt-Gürbulak karayolunda yol kesme tır yakma eylemlerine katıldığı tespit edilmiştir. "

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