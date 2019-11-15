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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 09:16

Son dakika: ﻿ merkezli 29 ilde operasyonu: 2011 yılı soruları kapsamında 121 kişiye gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca; 2011 yılı 'de üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine, 59’u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15/11/2019 tarihi itibariyle gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 45 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu

2011 sorularını mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 45'i, 29 ildeki operasyonla yakalandı.

29 İLDE OPERASYON
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının, FETÖ üyelerince örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine 59'u aktif görevde 121 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 29 ilde operasyon düzenlendi.

45 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
45 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15.11.2019 tarihi itibarıyla gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 45 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.

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