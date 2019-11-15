2011 KPSS sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 45'i, 29 ildeki operasyonla yakalandı.

29 İLDE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının, FETÖ üyelerince örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine 59'u aktif görevde 121 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 29 ilde operasyon düzenlendi.

45 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

45 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15.11.2019 tarihi itibarıyla gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 45 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.