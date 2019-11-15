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  • 15.11.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 09:10

'da kaçakçılık operasyonu!

'da yapılan operasyonda 2 bin 400 paket , 125 şişe kaçak içki, 2 bin 583 adet artırıcı hap ile krem ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu!

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesindeki Mısır Çarşısında kaçak ürünler satıldığı ihbarını aldı. Polis çarşıya operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 bin 400 paket , 125 şişe kaçak içki, 2 bin 583 adet artırıcı hap ile krem ele geçirdi. Kaçak ürünlerle ilgili polis B.B. ve V.Y.'yi gözaltına aldı.

Kaçak ürünlere el konulurken, zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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