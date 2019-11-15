Adana'da kaçakçılık operasyonu!

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesindeki Mısır Çarşısında kaçak ürünler satıldığı ihbarını aldı. Polis çarşıya operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 bin 400 paket kaçak sigara, 125 şişe kaçak içki, 2 bin 583 adet cinsel gücü artırıcı hap ile krem ele geçirdi. Kaçak ürünlerle ilgili polis B.B. ve V.Y.'yi gözaltına aldı.

Kaçak ürünlere el konulurken, zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.