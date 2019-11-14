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  • 14.11.2019 20:31
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 21:01

Başkan Erdoğan Türkiye-İzlanda maçını izlemek için Stadyumu'nda

A , elemelerinde yoluna dolu tam gaz kesmeden devam ediyor. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye ve İzlanda'nın karşı karşıya geldiği maçın 13. dakikasında Başkan protokol tribünündeki yerini aldı.


Cumhurbaşkanı , A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yaptığı maça geldi.

İstanbul'da oynanan müsabaka için Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz karşıladı.

Karşılaşmayı ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tribünden izledi.

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