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  • 13.11.2019 17:18
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 17:18

'da Müslümanlara saldıracaklardı! Tutuklandılar!

İç Güvenlik Ajansı görevlileri, başkent ve Szczecin kentinde düzenledikleri operasyonda, ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik planladıkları gerekçesiyle 2 kişiyi gözaltına aldı.

Müslümanlara saldıracaklardı! Tutuklandılar!

Söz konusu kişilerin 'da bazı Müslümanları takip ettiklerini, bazılarını ise tehdit ettiklerini belirleyen yetkilileri, bu kişilerin Müslüman topluluğuna yönelik hazırlığı içerisinde olduğunu da tespit etti.

ABW yetkilileri, Mazovya, Batı Pomeranya ve Alt Karpatya bölgelerinde çeşitli yerlerde de arama gerçekleştirdi. Arama yapılan adreslerden biri olan 'nın Wlochy ilçesindeki bir evde yapımında kullanılan malzemeler ve kimyasallar, 1 adet ateşli silah ile silah ve mühimmat yapımında kullanılan çok sayıda madde, patlayıcı madde yapımına ilişkin 170'ten fazla kitap, çok sayıda doküman ve 16 gram ele geçirildi.

SINIR DIŞI EDİLDİLER
Söz konusu 2 kişinin bombalı saldırı hazırlığında olmak, halkı etnik ve dini temelli cinayetlere teşvik etmek, patlayıcı madde, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlamasıyla tutuklandığını belirten ABW Sözcüsü Stanislaw Zaryn, bu kişilerin 2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Breivik, geçtiğimiz Ağustos ayında başkent Oslo yakınlarındaki Baerum kentindeki bir camiye saldıran Philip Manshaus ile yine geçtiğimiz Mart ayında 'da 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ı örnek aldıklarını söyledi.

Zaryn, silah eğitimi vermek için Polonya'ya bulunan neonazi örgütü Nordic Direnç Hareketi'ne bağlı bir vatandaşının da geçtiğimiz hafta Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanlığı kararıyla sınır dışı edildiğini aktardı.

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