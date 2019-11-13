Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz" denildi.
MODERN ZAMANLARIN EN UZUN İŞGALİ
Açıklamada, İsrail yönetiminin devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermesi gerektiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:
"İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail'in 52 yıllık işgali, modern zamanların en uzun saldırgan işgalidir. Uluslararası toplum da Filistin'de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail'in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir. Bu çerçevede, uluslararası toplumu, Filistin'de sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz."
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