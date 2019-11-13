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  • 14.11.2019 00:10
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 00:10

'da yaşanan patlamayla ilgili açıklama! "Çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır"

, 'da yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır" ifadesine yer verildi.

'da yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir.

Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır.

Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır.

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