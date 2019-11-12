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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 07:48

Türkler a çıkacak! Putin teklif etti, Başkan Erdoğan kabul etti

ile görüşme halinde olduklarını belirten (Roscosmos), Türk vatandaşlarını a götürmeyi planladıklarını açıkladı. Rusya tarafından gündeme getirilmiş ve Başkan Erdoğan bu teklifi olumlu karşılamıştı.

Türkler uzaya çıkacak!

tarafından yapılan açıklamada, aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu bazı yabancı ülke vatandaşlarının a götürülmesinin planlandığı duyuruldu. Konuya ilişkin açıklama, Rusya (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin'den geldi. Rogozin, "Roscosmos olarak; Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan ile görüşmeler içerisindeyiz. Bu ülkelerin vatandaşlarını uzaya götürmeyi planlıyoruz. Bu konuyla alakalı faklı ülkelerden de talepler alıyoruz" şeklinde konuştu.



Türk vatandaşlarını uzaya gönderme teklifi ilk olarak Ağustos ayında Rusya'da yapılan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Başkan 'ın ziyareti sırasında Rusya tarafından gündeme getirilmiş ve Başkan Erdoğan bu teklifi olumlu karşılamıştı.

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