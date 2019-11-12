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  • Son Güncelleme: 12.11.2019 12:30

Son dakika: 'ndan aşı açıklaması

, "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

'de aşılama oranı yüzde 98'e yükseldi. Açıklamayı yaptı.

Koca, "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık" dedi.

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