Türkiye'de aşılama oranı yüzde 98'e yükseldi. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.

Koca, "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık" dedi.