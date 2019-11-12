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  • Son Güncelleme: 12.11.2019 23:51

Başkan 'de

Başkan , Başkanı 'ın daveti üzerine özel uçak "TC-TRK" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

Başkan Erdoğan ABD'de

Başkan , Başkanı 'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak "TC-TRK" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Andrews Hava Üssü'nde 'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Başkan Yardımcısı , AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a geldi.

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