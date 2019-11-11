Adana'da bir kişi çok miktarda borcu olduğunu söyleyerek bir inşaatın 15. katına çıkıp intihar etmek istedi. Şahsın, kendisini ikna etmek isteyenlere para atması ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaat işçileri çalıştıkları binanın 15. katına bir kişinin çıktığını ve intihar etmek istediği ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler isminin M.H.A.Y. (52) olduğu öğrenilen şahsı ikna etmeye çalıştı.