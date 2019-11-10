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  • Son Güncelleme: 10.11.2019 15:51

'un 'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün evinde 'u konuk ediyor.Zorlu maç öncesi Ünal 11'ini belirledi. İşte Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki 'i...

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
bugün evinde 'u konuk ediyor.Zorlu maç öncesi Ünal 11'ini belirledi. İşte Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki 'i...

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

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