Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

Trabzonspor bugün evinde Alanyaspor'u konuk ediyor.Zorlu maç öncesi Ünal Karaman 11'ini belirledi. İşte Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i...
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.
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