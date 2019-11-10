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  • Son Güncelleme: 10.11.2019 13:40

: 'da ! Büyük panik yaşandı | 10 Kasım

haberine göre 'da saat 13.11 sıralarında merkez üssü Çankaya olan 3.4 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem sonrası büyük panik yaşandı.

Ankara'da deprem! Büyük panik yaşandı

'da saat 13.11 sıralarında merkez üssü Çankaya olan 3.4 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem sonrası büyük panik yaşandı.

AFAD DEPREMİN ŞİDDETİNİ AÇIKLADI
AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 13:11 sularında Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD LİSTESİ - 10 KASIM

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