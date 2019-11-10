Ankara'da saat 13.11 sıralarında merkez üssü Çankaya olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası büyük panik yaşandı.
AFAD DEPREMİN ŞİDDETİNİ AÇIKLADI
AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 13:11 sularında Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 10 KASIM
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