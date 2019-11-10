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  • 10.11.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 13:38

'ın biletini kesti!

Geçtiğimiz sezon devre arasında ’nin büyük umutlarla renklerine kattığı beklenen performansı sergileyemedi. Orta sahada hızlı ve baskılı oynamayı seven Teknik Direktör , Zajc ile yolları ayırma kararı aldı.

Ersun Yanal o ismin biletini kesti!
Geçen sezon devre arasında 'nin Empoli'den büyük umutlarla ettiği , gözden çıkarıldı.

ile oynanan maçta Emre Belözoğlu ve Max Kruse gibi iki yaratıcı oyuncunun yokluğunda bile forma şansı bulamayan Miha Zajc, gözden düştü. 'ın sezon başından bu yana düşünmediği Zajc'ın Rus kulüplerine transferi son anda gerçekleşmeyince takımda kaldı.

Fenerbahçe'nin hocası, 25 yaşındaki Sloven oyuncusunu taktik anlayışına uymadığı için Kruse'nin yokluğuna rağmen oynatmadı. Orta sahada hızlı, baskı ve bol presli oyun oynamayı isteyen deneyimli teknik adam, Zajc ile bunu başaramayacağı kararını verdi.

Kasımpaşa maçı öncesi analizinde rakibin güçlü orta sahası karşısında Sloven oyuncunun olması orta sahanını direncini düşürecekti. Bu nedenle Sloven yıldız yerine tercih edildi.

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