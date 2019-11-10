Hayal’inin peşinde

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, oturma eylemi 68. gününe girdi. Ellerinde evlatlarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını söyledi.
- Güncel
- 10.11.2019
- Gazete
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