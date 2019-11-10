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Hayal’inin peşinde

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, oturma eylemi 68. gününe girdi. Ellerinde evlatlarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını söyledi.

Hayal’inin peşinde
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, oturma eylemi 68. gününe girdi. Ellerinde evlatlarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını söyledi.

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