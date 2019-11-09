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başarısız olacak

Başkanı Trump, 2020 leri için adaylığı düşündüğü belirtilen milyarder hakkında konuştu. Trump, " başarısız olacak. Michael'dan daha fazla yarışmayı isteyeceğim birisi olamaz" yorumunda bulundu.

Minik Michael başarısız olacak
ABD Başkanı Trump, 2020 leri için adaylığı düşündüğü belirtilen milyarder hakkında konuştu. Trump, " başarısız olacak. Michael'dan daha fazla yarışmayı isteyeceğim birisi olamaz" yorumunda bulundu.

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