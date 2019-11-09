ABD Başkanı Trump, 2020 seçimleri için adaylığı düşündüğü belirtilen milyarder Michael Bloomberg hakkında konuştu. Trump, "Minik Michael başarısız olacak. Michael'dan daha fazla yarışmayı isteyeceğim birisi olamaz" yorumunda bulundu.
ABD Başkanı Trump, 2020 seçimleri için adaylığı düşündüğü belirtilen milyarder Michael Bloomberg hakkında konuştu. Trump, "Minik Michael başarısız olacak. Michael'dan daha fazla yarışmayı isteyeceğim birisi olamaz" yorumunda bulundu.
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