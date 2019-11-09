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Alman Bild gazetesinin Yunanistan muhabiri Lianna Spiropulu Türkiye’yi övdü! "Yunanistan'daki kamplar çöplük gibi"

Alman Bild gazetesinin Yunanistan muhabiri Lianna Spiropulu, Türkiye'deki mülteci kamplarının Yunanistan'dakilere kıyasla beş yıldızlı otel olduğunu belirterek, "Yunanistan'daki kamplar çöplük gibi. Ancak Türkiye'dekiler ise gördüm, 5 yıldızlı otel gibi. Eleştirilsem de geri adım yok" dedi.


Alman Bild gazetesinin Yunanistan muhabiri Lianna Spiropulu, Türkiye'deki kampları ziyaretini Bild gazetesi için haberleştiren ve "bir Yunan olarak utandığını" yönündeki açıklamaları sonrası hedef oldu. Tehditlere varan tepkiler alan Spiropulu, bu konuda geri adım atmayacağını söyledi.



Türkiye Mülteci Kampı

Spiropulu, "Yunanistan'daki kamplar çöplük gibi. Ancak Türkiye'dekiler ise gördüm, 5 yıldızlı otel gibi. Eleştirilsem de geri adım yok" dedi.


Yunanistan Mülteci Kampı

Dimokratia gazetesi, "Düşman içeride. Erdoğan'ın mülteci kamplarını öven Yunan" dedi.






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