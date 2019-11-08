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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 10:00

'ın Saray ilçesinde 7 ton ele geçirildi

Saray ilçesinde eski bir süt fabrikasında ele geçirilen yle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Sahte içkilerin 'nin çeşitli bölgelerine gönderilmek üzere hazırlandığını tespit edildi.


Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 7 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Sinanlı Mahallesi'ndeki eski bir süt fabrikasına operasyon düzenledi.

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