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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 15:00

Son dakika: 'ın kuzeyine hava harekatı! 9 terörist etkisiz

Son dakika... , 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 9 terörist etkisiz
, 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 9 'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

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