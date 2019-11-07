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  • 07.11.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 10:11

Trump'tan Netanyahu'ya rest! "Önemliyse kendisi ödesin"

ABD'li yetkililerin, Başkan 'tan, Başbakanı için önemli olduğunu ileri sürerek, güvenlik güçlerine yardımları serbest bırakmasını talep etti. Trump’ın ise "Madem Netanyahu için çok önemli bu yardımlar, o zaman Netanyahu ödesin." diyerek bu talebi reddettiği ortaya çıktı.

Trump'tan Netanyahu'ya rest!

Amerikan Axios haber sitesi, ABD Dışişleri Bakanlığının, 6 ay önce 'e yapılması gereken 12 milyon dolarlık yardımın kesilmediğini ancak yardımların Filistin yönetimine de aktarılmadığını tespit ettiğini yazdı.

Dışişlerinin bu durumu, 'in Washington Büyükelçisi Ron Dermer ve diğer İsrailli yetkililerin, bu yardımların İsrail ile yakın çalışan 'daki Filistin güvenlik güçlerine sağlanmasını talep etmesi ile farkettiği kaydedildi.

Bu yardımların verilmesinin Netanyahu için önemli olduğunu belirten İsrailli yetkililere ise Dışişleri Bakanlığının, bunun kararının Trump'ın elinde olduğunu aktardığı ortaya çıktı.

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Axios'un, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, üst düzey yetkililerinin, Trump'a söz konusu 12 milyon doların Netanyahu için oldukça önemli olduğunu ve bu yardımların Filistin yönetimine verilmesini talep ettiği belirtildi.

Yetkililer, bu konuda ikna olmadığını aktardıkları Trump'ın, "Madem Netanyahu için çok önemli bu yardımlar o zaman Netanyahu ödesin" ifadesini kullandığını dile getirdi.

Trump yönetimi iki yıldır Filistin'e yapılan yardımları peyderpey askıya almıştı.

'nun, bu yardımların kesilmesinde önemli rol oynadığı biliniyor.

Netanyahu yönetimi, Trump yönetiminden, Birleşmiş Milletler Yakın Doğudaki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) kapsamındaki yardımları kesmesini talep etmişti.

Netanyahu ayrıca Trump yönetiminden Filistin güvenlik güçlerine sağlanan yardımları kesmesini istemişti.

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