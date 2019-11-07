Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu:



Dindar gençlik: Ülkemizde ilahiyat kurumlarını daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben 'dindar gençlik' dedim diye bana imam hatipliler mezunu sözde bazı köşe yazarları bile saldırdı. Dindar gençlik yetiştiği zaman tinerciyi, hırsızı, alkolikleri görmeyiz. Yine söylüyorum dindar bir gençlik istiyorum.



Dik durmaya mecburuz: Türkiye yeniden İslam coğrafyasının umudu haline gelmişse, mücadelenin çok büyük katkısı var. Çağı yakalamanın yolu geçmişimizle irtibatı kesmekte değil, ondan güç almakta yatıyor. Yedi düvel üzerimize saldırıyor. Peki onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte olduğu gibi sünepe durumuna geçip, yanaklarımızı çevirip 'tokatlayın' diyecek miyiz? Diyemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz.

Akıllı bomba yaptık: Savunma sanayiiden yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 70'lere taşıdık. Şimdi artık biz kendi İHA'mızı da SİHA'mızı da Akıncı'yı da yapıyoruz. Bu durumu daha ileri taşıyacağız. Obama'ya diyordum ki, "Mühimmat sıkıntımız var". "Göndereceğiz" dedi. Gelmedi, Bu sayede bizi akıllı bomba sahibi yaptılar. Akademik hayatta her bir ilahiyatçımız samimiyetle, ahlakıyla örnek olmak mecburiyetidedir.







Erdoğan, Suriye Milli Ordusu'nun şu ana kadar 144, bizim ise 10 şehit verdiğimizi söyledi.



'BİZ YAYGARA YAPMADIK'

İlk defa şimdi açıklıyorum. Biz de Bağdadi'nin hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini üstelik de Suriye tarafından bunları yakaladık. Şu anda bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.



13 KASIM TEYİDİ

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, dün akşam telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. İki lider, ABD Başkanı Sayın Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etmişlerdir" denildi.



