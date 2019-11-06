Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı.



Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"İmam hatip eğitiminin yaygınlaştırılmasını acı bir süreçle hatırlıyoruz. İmam hatip kapısında kızlarının neler çektiğini bilen bir baba olarak bunları yaşadık. Rabbim bunları tekrar göstermesin. Bir büyüğünüz ve cumhurbaşkanınız olarak sizlerden bir ricada bulunacağım. Neden ilahiyat mezunları öğretmenlik yapmada tereddüt yaşarlar. Öğretmen bulmada sıkıntı yaşıyoruz. İlahiyat mezunları öğretmen olmaya teşebbüs etmiyor. Birçok imam hatipte Kur'an derslerinin boş geçtiğine şahidim.

YİNE SÖYLÜYORUM, DİNDAR BİR NESİL YETİŞTİRECEĞİZ

Din kültürü ve ahlak dersine hoca bulunmuyor dersem yalan söylemiş olmam. Bu mevcut durumu alt üst edecek bir nesil görüyorum. Dindar bir gençlik yetiştireceğiz dediğimde bana sözde imam hatip mezunu köşe yazarları bile saldırdı. Yine söylüyorum, dindar bir nesil yetiştireceğiz. Bu olursa tinerci, alkolik, hırsız olmaz. Dindar gençlik bilecek ki alkol haramdır. Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır.

"ÖĞRENCİLER AYNI ŞARTLARDA YARIŞIYOR"

Milletimizin sahip çıkmasıyla ilahiyat fakülteleri ve imam hatipler hızla yaygınlaştı. Her alanda yükselişimizin yolu açıldı. Bir ara imam hatip öğrencileri 650 bine çıkmıştı. Bir darbe 60 bine indi. Şu anda bir milyon 300 küsür bine varan imam hatip öğrencisi var. Ama şu anda da büyük kampanyalar var; imam hatipe gidip ne yapacaksın! Bütün mesele girdiğin imtihanı kazanmandır. Anadolu lisesi mezununun hangi şartı varsa imam hatiplinin de aynı şansı var. Kat sayı gibi engeller kaldırıldı. Artık diğer öğrencilerle aynı şartlarla yarışıyorlar.

"DİK DURMAYA MECBURUZ"

Şu anda yedi düvel üzerimize saldırıyor. Saldırıyorlar diye geçmişteki gibi sünepe durumuna geçip yanağımızı ters çevirip hepsini tokatla mı diyeceğiz. Dik durmaya mecburuz. Geldiğimizde yüzde 20 savunma sanayiinde yerli üretimini yapıyorduk. Şimdi yüzde 70 yapıyoruz. Bugün terörle mücadelede başarılıysak, bizimle dost geçinenler bir SİHA vermiyordu, şimdi İHA'mızı ve SİHA'mızı yapıyoruz. Bir ötesi olarak Akıncı'yı da yapıyoruz. Demek ki yapılabiliyormuş. Sayın Obama'ya diyordum, terörle mücadelede mühimmat sıkıntımız var. Göndereceğiz diyorlardı. Bize akıllı bomba gelmedi. Bu tür komşular bizi akıllı bomba sahibi yaptı. Şimdi onu biz üretiyoruz. Savunma sanayiinde 2.5 milyar dolar ihracatımız var. Bütün mesele maya sağlam olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bunların hepsinin de üstesinden geleceğimizden şüphe duymuyorum. Bu konuda ilahiyat camiasına büyük görev düşüyor. Her bir ilahiyatçımız bilgisiyle, duruşuyla samimiyetiyle, ahlakıyla, ibadetiyle örnek olmak mecburiyetindedir. Böylece islam yaşayışını toplumun her kesimine yayabiliriz. Yüce ve pak dinimiz İslamı, terörle, bağnazlıkla, geri kalmışlıkla eşdeğer hale getirme projesini bu şekilde başarısızlığa uğratabiliriz.

"BAĞDADİ'NİN HANIMINI YAKALADIK"

Amerika, Bağdadi kendini imha etti. Bununla ilgili iletişim kampanyasını başlattılar. İlk defa bugün burada açıklıyorum. Biz de hanımını yakaladık, yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini; onları üstelik de Suriye tarafında bunları yakaladık. Biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şeklide sürdürüyoruz.

BATI'YA TERÖR TEPKİSİ

Teröristler Avrupa'da cirit atıyor. İslami terör diyen Batı kendisine baksın. Terörist arıyorsanız kendinize bakın. DEAŞ'ı kimlerin kurdurduğunu kimlerin kullandığını bizzat kendi ağızlarından duyup takip ediyoruz. Hepsi bizim arşivlerimizde sesli ve görüntülü var. FETÖ'nün ne olduğunu görmek istiyorsanız ele başlarının kimin himayesinde yaşadığına bakın. Neden kendisini 400 dönüm arazide ağırlıyor? Neden bize teslim etmiyor? Demek ki bu proje üzerinde hesaplar var. 251 evladım bu ülkede 15 Temmuz'da şehit edilecek birileri çıkacak birilerini kurtarma gayretine girecek. Şehit ve gazilerimizin hesabını kim soracak. Bu yönetimde olarak bizim görevimiz değil mi?"

"MÜSLÜMAN BARIŞ İÇİN ÇALIŞAN KİŞİDİR"

İslam insanlığın yegane kurtuluş reçetesi olarak varlığını sürdürüyor. Çünkü İslam barış dinidir. Müslüman barış için çalışan kişidir. İslam'ı bu hali ile hayatımızın merkezine yerleştirmeden hiçbir meseleyi çözemeyiz. Müslümanın en büyük özgürlüğü Allah'a kulluk etmesi boyun eğmesidir.

"ALLAH'A BOYUN EĞMEDİĞİMİZ GÜN ZIVANADAN ÇIKMIŞIZ DEMEKTİR"

Zıvanadan çıkmak kelimesini aramızda bilmeyen yoktur. Allah'a boyun eğmediğimiz gün zıvanadan çıkmışız demektir. Ülkemizde ve dünyada bu yönde bir uyanışın işaretlerini de gittiğimiz her yerde görüyoruz.

"MEZHEPLERİN FARKLI BİR YERE OTURULMASI FARKLI NİYETLERE HİZMET ETTİĞİNE İNANIYORUM"

Birinci fitne mezhep mensubiyetinin kimi yerlerde başlı başına bir din haline getirilmiş olmasıdır. Bizim tek dinimiz İslamdır diğer her şey ondan sonra gelir. Mezheplerin farklı bir yere oturulması farklı niyetlere hizmet ettiğine inanıyorum. Sayıları 2 milyara yaklaşan İslam ümmetini bölen mezhep ayırımını bir an önce çözmemiz gerekiyor.





"MÜSLÜMAN'DAN TERÖRİST OLMAZ"

Çözmemiz gereken bir diğer fitne de terör meselesidir. Terörist masumların kanını döken kişidir. Müslüman'dan terörist olmaz. Utanmadan İslami terör ifadesini kullanan batının önce aynaya bakması lazım eğer terörist arıyorsan onlar sizde. Şu an batının bir çok ülkesinde teröristler cirit atıyor. PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ orada… Kimse İslami terör ifadesini kullanamaz. İslamın adını kullanarak terör faaliyeti sürenlerin altını kazıyın altın hep İslam düşmanları çıkacaktır.

El Kaide'nin ikizi DEAŞ'ı kimlerin kurduğunu bizzat takip ediyoruz. Hepsi arşivimizde var.

"BU ŞEHİTLERİMİZİN BU GAZİLERİMİZİN HESAPLARINI KİM SORACAK"

90 koli verilmiş mahkeme kararlarına rağmen acaba niçin bize bunu teslim etmiyor. Demek ki bu proje üzerinde hesaplar var hala bunu yürütmeye çalışıyorlar. Bu şehitlerimizin bu gazilerimizin hesaplarını kim soracak. Onların hesaplarını sormak bizim görevimiz. Başına sarık saran terörist başlarından tek zarar gören Müslümanlardır.

İslam adına sergilenen vahşetin gerisinde bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören zihniyetin olduğu giderek daha iyi anlaşılıyor. Müslümanlar arasına örülen mezhep taassubu ve terör duvarını yıkmalıyız.