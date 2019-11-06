CHP'li Bodrum Belediyesi'nden beceremedik itirafı!

Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Bodrum, sağanak yağışın ardından bir kez daha felaketi yaşadı. İlçede yollar göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kanalizasyonların taşması sonucu, pis su sokaklarda dere gibi aktı. Belediye Başkanvekili Önder Batmaz, "Problemin kaynağı, kronikleşen altyapı sorunları" sözleriyle Bodrum'a yıllardır hiçbir yatırım yapılmadığını kabul etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi, her yağmur yağışının ardından olduğu gibi yine sele teslim oldu. Göle dönen yollarda sürücüler otomobilleriyle mahsur kaldı. Vatandaşlar iş makineleri yardımızya kurtarıldı. Sel sularına kapılan çöp konteynerleri ve motosikletler, yüzlerce metre sürüklendi. Kanalizasyonun taşması sonucu pis su sokaklarda dere gibi aktı, etrafta foseptik kokuları yayıldı.

7 TEKNE BATTI, OTOPARKI SU BASTI

Marmaris'teki görüntüler de Bodrum'u aratmadı. Aniden bastıran yağmur sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Park halindeki otomobiller sürüklendi. Yat Limanı'ndaki 7 balıkçı teknesi battı. İlçe merkezindeki 2 ayrı apartmanın araç otoparkı, tamamen yağmur suyuyla doldu. Otoparktaki 8 otomobil ve 2 motosiklet su altında kaldı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

ESNAF İSTAN ETTİ: YARDIMA GELMEDİLER

İşyeri tamamen suyla dolan esnaf Tolga Açın, "Sağanak konusunda vatandaşlarla bir uyarı yapılmadı. İki saat süren çalışmayla suyu kendi imkanlarımızla tahliye ettik." diyerek yardım göndermeyen belediye yetkililerine tepki gösterdi.

BELEDİYEDEN İTİRAF

Felaketin ardından ilçede incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanvekili Önder Batmaz, "Pansuman tedavilerle su taşkınlarının önüne geçemiyoruz. Yaşanan olumsuzluklar, büyük ölçüde Bodum'un kronikleşen altyapı problemlerinden kaynaklanıyor" diyerek itirafta bulundu.