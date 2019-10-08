Bodrum'da şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi

Uzun süre etkili olan yağış nedeniyle çöp kutular, dubalar, sandalye ve masalar sokaklarda sürüklendi. Bitez Mahallesi'nde bulunan birçok cadde sular altında kalırken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Neyzen Teyfik caddesi, Atatürk caddesi, Kıbrıs şehitleri caddesi ve bir çok sokak şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı.