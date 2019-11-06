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  • 06.11.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 17:47

Alman hava yolu şirketi Lufthansa için bin 300 uçuşunu iptal etti!

’nın büyük hava yolu şirketleri arasında yer alan Lufthansa, Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu sendikasının yarın ve Cuma günü iş bırakma çağrısı nedeniyle bin 300 uçuşunu iptal etti. Uçuşların iptal edilmesinden 180 bin yolcu etkilenecek.

Ülke şokta! Grev için bin 300 uçuşu iptal etti!

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, sendikasının yarın ve cuma günkü inden şirketin uçuşlarının etkileneceği belirtildi.

Lufthansa'da çalışan kabin personelinin grevinden dolayı yarın ve cuma günü için planlanan 6 bin uçuştan bin 300'ünün iptal edildiği aktarılan açıklamada, "Böylece iptal edilen bin 300 uçuştan 180 bin yolcu etkilenecek." denildi.

Açıklamada, iş bırakma eyleminden Lufthansa Group çatısı altında hava yolu operasyonlarını yürüten Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti ve Brussels Airlines'in etkilenmeyeceği, yolcuların ücretsiz olarak bu şirketlerden tekrar rezervasyon yapabileceği bildirildi.

UF0, Lufthansa ile devam eden iş anlaşmazlığında dolayı 'daki havalimanlarında Lufthansa'da çalışan kabin personeli için 48 saatlik iş bırakma kararı alındığını duyurmuştu. UFO, kabin personelinin ücretlerinin artırılmasını talep ediyor.

Grevin yasal olmadığını ileri süren Lufthansa'nın grevi durdurmak amacıyla Frankfurt Bölge Çalışma Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ise reddedilmişti.

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