Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.11.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 17:52

'da bir mahalle şüphesiyle ya alındı!

’nın Tufanbeyli ilçesinde telef olan 3 da tespit edilen paniğe sebep oldu. ve ekipleri mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığını bildirdi.

Kuduz paniği! Mahalle karantinaya alındı!

Alınan bilgiye göre, ve ekipleri, Pekmezli Mahallesi'nde, kurt tarafından ısırılması sonucu telef olan üç inekten aldıkları numuneyi laboratuvara gönderdi.

Hayvanlarda olduğu belirlenince, söz konusu mahallede uygulaması başlatıldı.

Pekmezli'deki kedi ve köpeklerle, ların aşılama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAdana'da bir mahalle kuduz şüphesiyle karantinaya alındı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri