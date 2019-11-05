Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı.
MASADA "KHK" VAR!
Erdoğan, Bülent Arınç'ın KHK'lılarla ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Arkadaşlar kendisini iyi bir hukukçu olduğuna göre 'KHK facia' ifadesi kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Bugün yapacağımız toplantıda konuşacağız." dedi. Toplantıda Arınç'ın açıklamalarının da ele alınması bekleniyor.
MASADA "KHK" VAR!
Erdoğan, Bülent Arınç'ın KHK'lılarla ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Arkadaşlar kendisini iyi bir hukukçu olduğuna göre 'KHK facia' ifadesi kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Bugün yapacağımız toplantıda konuşacağız." dedi. Toplantıda Arınç'ın açıklamalarının da ele alınması bekleniyor.
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