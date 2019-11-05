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  • Son Güncelleme: 05.11.2019 16:55

Son dakika: toplandı

Son dakika haberi... toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
toplantısı Erdoğan başkanlığında başladı.

MASADA "KHK" VAR!
Erdoğan, 'ın 'lılarla ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Arkadaşlar kendisini iyi bir hukukçu olduğuna göre 'KHK facia' ifadesi kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Bugün yapacağımız toplantıda konuşacağız." dedi. Toplantıda Arınç'ın açıklamalarının da ele alınması bekleniyor.

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