Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK'te düzenlenen "Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği Kongresi"ne katıldı.



Oktay, "Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.







BİZİ ALIKOYAMAZLAR

Oktay, "ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz." ifadelerini kullandı.



