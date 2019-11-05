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  • Son Güncelleme: 05.11.2019 10:53

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ye net mesaj: Bizi terörle mücadeleden alıkoyamazlar

Son dakika haberi... : 'nin hazırladığı terörizm raporu ne ne de terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye net mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK'te düzenlenen "Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği Kongresi"ne katıldı.

Oktay, "Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.



BİZİ ALIKOYAMAZLAR
Oktay, "ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz." ifadelerini kullandı.

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