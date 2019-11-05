Acı haber: 1 şehit

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn bölgesinde EYP'ye müdahale sırasında Osmaniyeli İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu (31) şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Topçu'nun cenazesi, bugün toprağa verilecek.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn bölgesinde EYP'ye müdahale sırasında Osmaniyeli İstihkam Uzman Çavuş SuatTopçu (31) şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Topçu'nun cenazesi, bugün toprağa verilecek.
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