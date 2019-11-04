Alman Bild gazetesi, muhabirini göçmen kampları aleyhine haber yapsın diye Türkiye'ye gönderdi. Türkiye'deki Altınözü ve Kilis mülteci kamplarını inceleyip kampların mükemmelliğini görünce şaşkına dönen Bild'in Yunan kökenli muhabiri Liana Spyropoulou, "Yunanistan topu topu 65 bin mülteciye bakamıyor. Türkiye'de ise 3 milyon mülteci yaşıyor. Bir Yunan olarak ülkemden utanıyorum" ifadelerini kullandı.

İNSANLIK DIŞI OYUN

Spyropoulou, "Türkiye'de, Yunanistan'ın mültecilerle nasıl insanlık dışı bir oyun oynadığının, en zavallıların ve korunmasızların sırtından siyaset yapıldığının farkına vardım. Yunanistan'daki kampların durumundan utanıyorum. Mültecilerin toprakta yatması, açık havada ateşle yemek hazırlamak zorunda kalmasından sadece AB ve Birleşmiş Milletler'i sorumlu tutuyordum" diye yazdı.

"İTİRAF ETMESİ ZOR..."

Türkiye'de Altınözü ve Kilis'teki yurtları gezen Spyropoulou, "Mültecilerin kötü durumda olmasının nedeni Yunanistan hükümeti. İtiraf etmesi zor ama, Türkiye kampları Yunanistan'dan bin misli daha iyi ve insani organize etmiş. Biz insanların yerde, çamurda, çöpün yanında uyumasına izin veriyoruz. Milyonlarca mülteci Türkiye'de iyi şekilde yaşıyor" dedi.

Bu açıklamalarının ardından gündeme oturan Liana Spyropoulou, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu ve mülteci kamplarındaki izlenimlerini aktardı.

İşte Liana Spyropoulou'nun A Haber'e yaptığı açıklamalardan satırbaşları:

"TÜRKİYE'DEKİ KAMPLAR 5 YILDIZLI OTELE BENZİYOR"

Burda iki tane Türk kampını ziyaret ettim gerçekten çok etkilendim. Özellikle de Türklerin sığınmacılara karşı muamelesi beni çok etkiledi. Yunanistan ile mukayese ettiğimizde benim için adeta 5 yıldızlı otele benziyordu.

"YUNANİSTAN'DA ÇADIRLARDA KÖTÜ ŞARTLARDA KALIYORLAR"

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bütün sığınmacılara baktığınızda bunların kendi odaları vardıç Konteynerler şeklinde küçük evleri mevcuttu. Ama Yunanistan'a baktığımızda orada insanlar çadırlarda kaldıklarını göreceksiniz ve kabul etmeliyiz ki çadırların kalitesi de oldukça kötü.

"TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE OYUN İMKANLARI VAR"

Türkiye'deki sığınmacıların çocukları okula gidebiliyor. Eğitimlerine devam edebiliyorlar, kütüphaneleri var aynı zamanda kampın etrafında oyun alanları var. Ama Yunanistan'a baktığımızda okula gidemiyorlar oyun alanları yok ana sınıfları yok bisikletleri yok sadece taşlarla veya kutularla oynayabiliyorlar.

"YUNANİSTAN'DA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMIYOR"

Türkiye'deki kamplarda güvenlik beni çok etkledi. Kampların giriş çıkışlarından parmak izi kontrolü yapılması dikkat çekti. Ve Yunanstan'da böyle bir uygulama yok hiçbir şekilde güvenlik tedbiri alınmıyor.