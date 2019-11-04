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Bild istediğini bulamadı! Türkiye aleyhine haber yapsın diye gönderdiği Yunan muhabir: Kendi ülkemden utanıyorum

Alman Bild gazetesi, muhabirini göçmen kampları aleyhine haber yapsın diye Türkiye'ye gönderdi. Bild'in Yunan kökenli muhabiri Liana Spyropoulou, Türkiye'deki Altınözü ve Kilis mülteci kamplarını inceledi. Yunan muhabir, kamplardaki güzellikleri görünce, "Yunanistan topu topu 65 bin mülteciye bakamıyor. Türkiye'de ise 3 milyon mülteci yaşıyor. Bir Yunan olarak ülkemden utanıyorum" dedi. Spyropoulou, Türkiye'de mültecilerin "çok ama çok iyi" durumda olduğunu vurguladı.

04.11.2019 10:43 - Son Güncelleme: 04.11.2019 11:26
Bild istediğini bulamadı! Türkiye aleyhine haber yapsın diye gönderdiği Yunan muhabir: Kendi ülkemden utanıyorum

Alman Bild gazetesi, Türkiye ve Yunanistan'daki mültecilerin yaşamları arasında dağlar kadar fark olduğunu kabul etti. Göçmen kampları aleyhine haber yapması için Türkiye'ye gönderilen Bild'in Yunan kökenli muhabiri Liana Spyropoulou, Türkiye'deki Altınözü ve Kilis mülteci kamplarını inceledi. Yunanistan'daki Moria kampını da inceleyen Spyropoulou, "Ülkemden utanıyorum" dedi. Spyropoulou, Türkiye'de mültecilerin "çok ama çok iyi" durumda olduğunu vurguladı.

Bild istediğini bulamadı! Türkiye aleyhine haber yapsın diye gönderdiği Yunan muhabir: Kendi ülkemden utanıyorum

İNSANLIK DIŞI OYUN

Spyropoulou, "Türkiye'de, Yunanistan'ın mültecilerle nasıl insanlık dışı bir oyun oynadığının, en zavallıların ve korunmasızların sırtından siyaset yapıldığının farkına vardım. Yunanistan'daki kampların durumundan utanıyorum. Mültecilerin toprakta yatması, açık havada ateşle yemek hazırlamak zorunda kalmasından sadece AB ve Birleşmiş Milletler'i sorumlu tutuyordum" diye yazdı.

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Bild istediğini bulamadı! Türkiye aleyhine haber yapsın diye gönderdiği Yunan muhabir: Kendi ülkemden utanıyorum

"İTİRAF ETMESİ ZOR..."
Türkiye'de Altınözü ve Kilis'teki yurtları gezen Spyropoulou, "Mültecilerin kötü durumda olmasının nedeni Yunanistan hükümeti. İtiraf etmesi zor ama, Türkiye kampları Yunanistan'dan bin misli daha iyi ve insani organize etmiş. Biz insanların yerde, çamurda, çöpün yanında uyumasına izin veriyoruz. Milyonlarca mülteci Türkiye'de iyi şekilde yaşıyor" dedi.

Bild istediğini bulamadı! Türkiye aleyhine haber yapsın diye gönderdiği Yunan muhabir: Kendi ülkemden utanıyorum

İŞTE ÇARPICI SONUÇLAR

5 YILDIZLI OTEL GİBİ

Türkiye'deki kampları gördüğümde, gözlerime inanamadım. Yunanistan'daki kamplara kıyasla 5 yıldızlı oteller gibiler.

Bild istediğini bulamadı! Türkiye aleyhine haber yapsın diye gönderdiği Yunan muhabir: Kendi ülkemden utanıyorum

İtiraf etmesi çok zor ama, Türkiye mülteci kamplarını Yunanistan'dan bin misli daha iyi ve daha insani organize etmiş.

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