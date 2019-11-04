Bild istediğini bulamadı! Türkiye aleyhine haber yapsın diye gönderdiği Yunan muhabir: Kendi ülkemden utanıyorum

Alman Bild gazetesi, muhabirini göçmen kampları aleyhine haber yapsın diye Türkiye'ye gönderdi. Bild'in Yunan kökenli muhabiri Liana Spyropoulou, Türkiye'deki Altınözü ve Kilis mülteci kamplarını inceledi. Yunan muhabir, kamplardaki güzellikleri görünce, "Yunanistan topu topu 65 bin mülteciye bakamıyor. Türkiye'de ise 3 milyon mülteci yaşıyor. Bir Yunan olarak ülkemden utanıyorum" dedi. Spyropoulou, Türkiye'de mültecilerin "çok ama çok iyi" durumda olduğunu vurguladı.

04.11.2019 10:43 - Son Güncelleme: 04.11.2019 11:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





