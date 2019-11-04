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  • Son Güncelleme: 04.11.2019 16:39

Son dakika: ’tan hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi... Sanayi ve , eski Milletvekili hakkında kendini hedef alan açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulundu.

Bakan Varank’tan Eren Erdem hakkında suç duyurusu
Sanayi ve , suç duyurusu dilekçesini Avukatı Ahmet Özel aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Dilekçede, 'in bir gazeteye yaptığı basın açıklamasıyla 'ı hedef alan asılsız birtakım iddialarda bulunduğu belirtildi. Dilekçede, "Şüpheli özetle sözde müvekkilimin adı geçen cumhuriyet savcısına talimat vererek tutuklanmasına sebep olan gizli tanık aracılığıyla kendisine kumpas kurulduğunu iddia etmektedir. Şüphelinin bu yöndeki beyanı tümüyle asılsızdır. Mesleki kariyeri yalan ve iftiralarla dolu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili, şikayete konu beyanıyla hezeyanlarına bir yenisini daha eklemiştir. Şüphelinin iddia etiği gibi müvekkilimin bahsi geçen olay ile hiçbir ilgisi, bağlantısı bulunmamaktadır. Hal böyleyken şüphelinin eylemi tümüyle hakaret ve iftira suçunun unsurlarını oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.




Erdem'in hiçbir somut gerçekliği olmayan asılsız iddiayı kamuoyuyla paylaşmasının açık şekilde yasalarla koruma altına alınmış olan kişilik haklarını, kişinin lekelenmeme hakkını ihlal eden bir saldırı olduğu ifade edilerek, Erdem'in birtakım siyasi hesaplarla Bakan Varank'ı kamu nezdinde küçük düşürmeye ve suçlamaya çalıştığı kaydedildi. Erdem'in ifade özgürlüğünün sınırlarını aşarak yaptığı basın açıklamasının Bakan Varank'ın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu ifade edilerek, Erdem hakkında "kamu görevlisine alenen hakaret suçu" kapsamında dava açılması talep edildi.

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