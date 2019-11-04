Bugünkü
Takvim

Kalleş plan deşifre oldu

ile ağır darbe alan terör örgütü / 'nin taban kaybetmeme ve kaos ortamı oluşturmak için planladığı hain planı deşifre oldu. Teröristlerin sınırdan yurda sokup, eylem yapmayı hedeflediği belirlendi. Güvenlik güçleri, olası sızma girişimini engellemek ve yurda patlayıcı sokulmasını önlemek için alarm durumuna geçti.

Kalleş plan deşifre oldu
Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü / 'nin taban kaybetmeme ve kaos ortamı oluşturmak için planladığı hain planı deşifre oldu. Teröristlerin sınırdan yurda patlayıcı sokup, eylem yapmayı hedeflediği belirlendi. Güvenlik güçleri, olası sızma girişimini engellemek ve yurda sokulmasını önlemek için alarm durumuna geçti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKalleş plan deşifre oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri