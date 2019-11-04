Kalleş plan deşifre oldu

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/ YPG'nin taban kaybetmeme ve kaos ortamı oluşturmak için planladığı hain planı deşifre oldu. Teröristlerin sınırdan yurda patlayıcı sokup, eylem yapmayı hedeflediği belirlendi. Güvenlik güçleri, olası sızma girişimini engellemek ve yurda patlayıcı sokulmasını önlemek için alarm durumuna geçti.
- Güncel
- 04.11.2019
- Gazete
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