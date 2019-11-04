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  • Son Güncelleme: 04.11.2019 11:11

'de 220 kilo ele geçirildi!

Jandarma Komutanlığı tarafından 'de yapılan operasyonda çalılık alanda üzeri branda ile örtülmüş 220 kilo ele geçirildi. Esrara el konulurken, yu bırakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

'ın ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 220 kilo 10 gram ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Lice'ye bağlı Çağdaş köyü kırsalındaki ağaçlık ve çalılık alanda esrar saklandığı belirlendi. Harekete geçen jandarma, söz konusu yere operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan çalılık alanda üzeri brandayla örtülmüş çuvallarda toplam 220 kilo 10 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, yu bırakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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