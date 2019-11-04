Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.11.2019 11:06
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 11:22

DHKP-C'nin sözde sorumlusu yakalandı!

'nde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı propaganda birliği sorumlusu , ’da yakalandı.

DHKP-C'nin sözde sorumlusu yakalandı!

'nde "gri" kategoride yer alan ve terör örgütü DHKP/C'nin sözde "Silahlı Propaganda Birliği" sorumlusu olduğu öne sürülen , 'da gözaltına alındı.İstanbul istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan Şenyiğit'in Ataşehir'de saklandığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte ait olduğu belirlenen hücre evinde Şenyiğit'i gözaltına aldı.Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Hakkında 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DAHA ÖNCE DE SİLAHIYLA YAKALANMIŞTI!
Şüpheli Çiğdem Şenyiğit, 30 Temmuz 2012'de de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki Yerleşkesine saldırıda bulunmak için Hırka-i Şerif Camisi'ne girdikten sonra çarşaf giyerek çıktığı esnada polis ekiplerince yakalanmıştı.

Üzerinden eylemde kullanacağı değerlendirilen silah ele geçirilen Şenyiğit, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDHKP-C'nin sözde sorumlusu Çiğdem Şenyiğit yakalandı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri