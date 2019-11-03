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geçtiğimiz günlerde otobüs, , vapur, tramvay gibi araçlarına biniş ücretlerine yapma kararı aldı. Zamlı tarife geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediye meclisinde ve 'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen yeni tarifeyle göre tam bilete yüzde 18 zam yapıldı.

İzmir’de yüzde 67 zam
İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde otobüs, , vapur, tramvay gibi araçlarına biniş ücretlerine yapma kararı aldı. Zamlı tarife geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediye meclisinde ve 'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen yeni tarifeyle göre tam bilete yüzde 18 zam yapıldı. Zamlı tarifeye göre 3 lira olan tam bilet ücreti 3 lira 56 kuruşa yükseldi. Zamdan yaşlılar da nasibini aldı. Yeni düzenlemeye göre en çok zam 60 yaş kartı kullanan vatandaşlara geldi. Daha önce 1 lira 80 kuruş olan biniş ücreti yeni zamlı tarife ile 3 liraya yükseltildi.

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