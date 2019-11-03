Bugünkü
Takvim

’in oteli değiliz

dün 'da, Congresium ve 'nde "Verimlilik ve Teknoloji Fuarını" ziyaret etti. Soylu, Emniyet'in ve Jandarma'nın ihtiyaçları çerçevesinde ürünleri inceledi. Soylu, 'lı teröristlerle ilgili yabancı ülkelerin tutumunu eleştirip, "Batı vatandaşlıktan çıkarıp, başının çaresine bak diyor. Biz kimsenin, DEAŞ mensuplarının oteli değiliz" dedi. ayrıca, bu yıl 100 bin, her gün ortalama 400-500 in yakalandığına dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün 'da, Congresium ve 'nde "Verimlilik ve Teknoloji Fuarını" ziyaret etti. Soylu, Emniyet'in ve Jandarma'nın ihtiyaçları çerçevesinde ürünleri inceledi. Soylu, 'lı teröristlerle ilgili yabancı ülkelerin tutumunu eleştirip, "Batı vatandaşlıktan çıkarıp, başının çaresine bak diyor. Biz kimsenin, DEAŞ mensuplarının oteli değiliz" dedi. ayrıca, bu yıl 100 bin, her gün ortalama 400-500 in yakalandığına dikkat çekti.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİçişleri Bakanı Süleyman Soylu: DEAŞ’in oteli değiliz
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri