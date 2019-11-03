İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Ankara'da, ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Verimlilik ve Teknoloji Fuarını" ziyaret etti. Soylu, Emniyet'in ve Jandarma'nın ihtiyaçları çerçevesinde ürünleri inceledi. Soylu, DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yabancı ülkelerin tutumunu eleştirip, "Batı vatandaşlıktan çıkarıp, başının çaresine bak diyor. Biz kimsenin, DEAŞ mensuplarının oteli değiliz" dedi. Bakan Soylu ayrıca, bu yıl 100 bin, her gün ortalama 400-500 göçmenin yakalandığına dikkat çekti.
- Güncel
- 03.11.2019
- Gazete
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