Türk-Rus askerlerinin ilk ortak devriyesinde dikkat çeken detay: İHA ile 25 bin feetten izleme yapılıyor

Bugün ilki gerçekleştirilen ortak devriye, harekat bölgesinin doğusunda TSK'ya ait 1 İHA, 4 TSK, 4 Rusya Federasyonu olmak üzere 8 zırhlı araç iştirakiyle saat 12.00'de başladı.

Ortak devriye Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu Kamışlı'nın 30 kilometre batısında kalan bölgede yapıldı.





Teröristlerin çekilip çekilmediği ortak devriye ile kontrol ediliyor.

Bugünkü uygulamadan alınan geri bildirimler de ikinci Rus askeri heyeti ile görüşülecek.





Ortak devriyede kullanılan İHA ile 25 bin feetten izleme yapılabiliyor. Hassas izleme ile bu mesafeden teröristin çıkardığı ayakkabı görülebiliyor.





Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahada terör unsuru görülürse gereği yapılır açıklamasını yapmıştı.





Barış Pınarı Harekatı ile Rasulayn ve Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için faaliyet devam ediyor. Sadece şehir merkezleri değil kırsaldaki köyler dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından her türlü tedbirin alındığını gören yerel halk evlerine dönmeye başladı.