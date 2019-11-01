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  • 01.11.2019 16:10
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 16:50

Türk-Rus askerlerinin ilk ortak devriyesinde dikkat çeken detay: İHA ile 25 bin feetten izleme yapılıyor

'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi bugün yapıldı. Ortak devriyede kullanılan İHA ile 25 bin feetten izleme yapılabiliyor. Hassas izleme ile bu mesafeden teröristin çıkardığı ayakkabı görülebiliyor.

Bugün ilki gerçekleştirilen ortak devriye, harekat bölgesinin doğusunda 'ya ait 1 İHA, 4 TSK, 4 Rusya Federasyonu olmak üzere 8 zırhlı araç iştirakiyle saat 12.00'de başladı.

Ortak devriye Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu Kamışlı'nın 30 kilometre batısında kalan bölgede yapıldı.

Teröristlerin çekilip çekilmediği ortak devriye ile kontrol ediliyor.

Bugünkü uygulamadan alınan geri bildirimler de ikinci Rus askeri heyeti ile görüşülecek.

Ortak devriyede kullanılan İHA ile 25 bin feetten izleme yapılabiliyor. Hassas izleme ile bu mesafeden teröristin çıkardığı ayakkabı görülebiliyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı , sahada terör unsuru görülürse gereği yapılır açıklamasını yapmıştı.

Barış Pınarı Harekatı ile Rasulayn ve 'da hayatın normale dönmesi için faaliyet devam ediyor. Sadece şehir merkezleri değil kırsaldaki köyler dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından her türlü tedbirin alındığını gören yerel halk evlerine dönmeye başladı.

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